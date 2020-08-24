Son dakika haberleri: Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiler
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Son dakika haberleri: Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiler

Son dakika politika haberi: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen yaklaşımların sürdürüldüğünü kaydetti.

Son dakika haberleri: Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiler
24.08.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.08.2020 16:50

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen yaklaşımların sürdürüldüğünü kaydetti.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) hazırladığı Türk Dış Politikası Yıllığı'nın 11. sayısı yayımlandı. Yıllığa "Türkiye'nin Afrika Politikası 2019" adlı makalesi ile katkıda bulunan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ramazan Erdağ, Afrika ülkeleriyle siyasi, askeri ve ekonomik ilişkileri geliştirmeyi hedefleyen yaklaşımların sürdürüldüğünü kaydetti. Erdağ, yazısında "Türkiye 2019'da Afrika ülkeleriyle olan ilişkilerini geliştirme yolunda önemli adımlar atmıştır. Ankara'dan üst düzey resmi ziyaretler sınırlı kalsa da Türkiye bölge ülkelerinden üst düzeyde önemli konuklar ağırlamıştır. Türkiye'nin Afrika ile olan siyasi ve diplomatik ilişkilerinde seneye damgasını vuran gelişme hiç şüphesiz Libya ile imzalanan iki önemli mutabakat muhtırası olmuştur. Sene sonuna doğru imzalanan mutabakatlarla Türkiye, Libya ile Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırmasına ilişkin anlaşma sağlamış ve kabul edilen MEB alanı BM'ye bildirilmiştir. Diğer mutabakatla Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri alanda iş birliği yapılması kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte imzalanan mutabakat muhtıralarının ardından Türkiye'nin sene sonunda Libya'ya asker göndermesine ilişkin tartışmalar başlamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Talep olursa icabet ederiz' açıklamaları Türkiye'nin özellikle Doğu Akdeniz'de iki ülke arasında belirlenen MEB alanlarının uygulanabilmesi açısından oldukça önemlidir. Ayrıca Libya'da BM tarafından tanınan UMH'nin güvenliğinin de sağlanması için TBMM'nin onayı ile bölgeye askeri kuvvet gönderilmesi muhtemeldir. Türkiye'nin bölgeye yönelik politikalarında özellikle Sudan'da yaşanan darbe bir diğer önemli başlık olmuştur. Türkiye resmi açıklamalarla darbeye karşı olduğunu beyan etmiş aynı zamanda siyasal hayatın normalleşmesi ve sivil yönetime geçişin sağlanacağı adımları desteklemiştir. Türkiye 2019'da da Afrika Kıtası'nın genelinde etkin ve aktif bir dış politika yürütme stratejisini sürdürmüş, tehdit ve fırsatları değerlendirerek önemli adımlar atmıştır. Bu bağlamda Afrika'nın Türkiye'nin dış politikasındaki önem ve önceliği doğrultusunda adımlar atılmıştır. Türkiye Afrika kıtasında da 'masada ve sahada güçlü olma' ilkesi yönünde hareket etmiştir." diye belirtti. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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