Son dakika haberleri... Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 845 bini geçti
04.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 04.01.2021 09:08
Edinilen son dakika haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 845 bin 290'a yükseldi.
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 845 bin 290'a yükseldi.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 67 bin 344 kişi hayatını kaybetti.
Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.
Afrika'da Kovid-19 tespit edilenlerin 2 milyon 352 bin 602'si iyileşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak