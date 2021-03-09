Son dakika haberleri | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti
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Son dakika haberleri | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

09.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:10
Son dakika haberleri | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyonu geçti

Son dakika haber: Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 4 milyon 3 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 280'e çıktı.

Afrika genelinde Kovid-19 hastalarından iyileşenlerin sayısı Mart 2020'den bu yana 3 milyon 565 bin 569'a ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi.

Kıta genelinde Güney Afrika, Senegal, Mısır, Cezayir, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Kenya ve Zimbabve gibi ülkelerde virüse karşı toplu aşılama başladı.

Afrika'daki ilk vaka 14 Şubat 2020'de Mısır'da görülmüş, Sahra Altı Afrika'daki ilk vakaya ise 28 Şubat 2020'de Nijerya'da rastlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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