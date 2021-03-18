Son dakika haberleri | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 100 bine yaklaştı
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Son dakika haberleri | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 100 bine yaklaştı

18.03.2021 17:57 | Son Güncelleme: 18.03.2021 18:02
Son dakika haberleri | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 100 bine yaklaştı

Son dakika gündem haberi... Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı, 4 milyon 96 bin 696'ya yükseldi.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı, 4 milyon 96 bin 696'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada 108 bin 908 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Afrika genelinde Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 4 milyon 96 bin 696'ya, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 666 bin 287'ye yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi. Virüse bağlı en fazla ölüm ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Kıta genelinde şimdiye kadar 25'e yakın ülkede kitlesel aşılama başladı.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomi Komisyonu (UNECA) Genel Sekreteri Vera Songwe, dün, kıtaya ulaşan Kovid-19 aşısının şimdiye kadar 10 milyon doza ulaştığını ve bu rakamın ihtiyaca kıyasla "devede kulak" olduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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