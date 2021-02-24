Son dakika haberleri | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 874 bini geçti
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Son dakika haberleri | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 874 bini geçti

24.02.2021 22:31 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:34
Son dakika haberleri | Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 3 milyon 874 bini geçti

Son dakika haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 874 bini aştı.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 3 milyon 874 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 102 bin 333'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 3 milyon 423 bin 873'ye, vaka sayısı da 3 milyon 874 bin 338'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır ve Etiyopya'da tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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