Son dakika haberleri: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı
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Son dakika haberleri: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı

Son dakika haberlerine göre Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 199 bin 961'e yükseldi.

Son dakika haberleri: Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 200 bine yaklaştı
25.08.2020 07:53 | Son Güncelleme: 25.08.2020 07:53

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 199 bin 961'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 795 artarak 1 milyon 199 bin 961 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 223 artışla 28 bin 51'e ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 159 ölümle Güney Afrika, 5 bin 280 ölümle Mısır, 1446 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 611 bin 450, bu ülkeyi 97 bin 478 vaka ile Mısır ve 53 bin 252 vaka ile Fas izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 925 bin 220 kişi ise iyileşti.

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Kaynak: AA

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