Son dakika haberleri: Afrika Birliği Misyonunun Somali'de 7 sivili öldürdüğü iddia edildi

Son dakika habere göre Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) güçlerinin, Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde 7 silahsız sivili öldürdüğü ileri sürüldü.

Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) güçlerinin, Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde 7 silahsız sivili öldürdüğü ileri sürüldü.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, hadisenin yaşandığı Golweyn kentinin yöneticisi Madeey Şeyh Osman, bölgedeki AMISOM güçlerinin 7 silahsız sivili öldürdüğünü belirtti.

Yerel sakinlerden Muhammed Yonis de oğlu ve diğer 6 kişinin acımasızca AMISOM güçlerince katledildiğini dile getirerek, Somali federal hükümetine sorumluları yargılama çağrısı yaptı.

AMISOM, bugün, bölgede Eş-Şebab'la girdiği çatışmada 7 örgüt üyesini etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Mogadişu hükümeti konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş