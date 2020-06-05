Son dakika haberleri: AFRICOM, Rusya'nın Hafter'e gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı
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Son dakika haberleri: AFRICOM, Rusya'nın Hafter'e gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı

Gelen son dakika haberine göre Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, uçaklar Mayıs ayında Libya'ya gönderilen Rus Mig-29 ve Su-24 tipi savaş uçakları belirtildi.

Son dakika haberleri: AFRICOM, Rusya'nın Hafter'e gönderdiği uçakların görüntülerini paylaştı
05.06.2020 16:30 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:30
Ulusal Mutabakat Hükümeti yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, uçaklar Mayıs ayında Libya'ya gönderilen Rus Mig-29 ve Su-24 tipi savaş uçakları belirtildi.

ABD UÇAKLAR HENÜZ KULLANILMADI DEMİŞTİ

 ABD'nin Libya Büyükelçisi Richard Norland dün yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, Rusya'nın Libya'ya gönderdiği uçaklar henüz kullanılmadı" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

AFRICOM: RUSYA LİBYA'YA 14 UÇAK DAHA GÖNDERDİ

Birleşik Devletler Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Mayıs ayında yaptığı açıklamada Rusya'nın Libya'ya uçak sevk ederek Hafter'e hava gücü sağladığı iddiasında bulunmuştu. Yapılan açıklamada, uçakların üzerinde bulunan ulusal işaretlerin Suriye'de kaldırıldığını ve uçakların ayırt edici işaretler olmadan Libya'ya ulaştırıldığı belirtilmişti. Mayıs ayında Rus Mig-29 ve Su-24 uçakları Rusya'dan ayrılmıştı. O zamanlarda ayrılan tüm uçaklarda Rusya Federasyonu Hava Kuvvetlerinin işaretleri bulunmaktaydı. Suriye'deki Hmeymim Hava Üssüne indikten sonra, MiG-29'lar yeniden boyandı ve üzerinde ulusal işaretler olmadan tekrar ortaya çıktı. Uçaklar, Rus pilotları tarafından uçuruldu. Bu esnada Suriye'de konuşlu Rus jetleri bu uçaklara eşlik etti. Uçaklar Doğu Libya'da Tobruk yakınlarına yakıt ikmali için indi. Daha sonra işaretlenmemiş en az 14 Rus uçağı Libya'daki Al Jufra Hava Üssüne teslim edilmişti.

- Libya

Kaynak: DHA

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