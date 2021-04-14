Son dakika haberleri... AFJET Afyonspor'da 7 pozitif vaka tespit edildi
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Son dakika haberleri... AFJET Afyonspor'da 7 pozitif vaka tespit edildi

Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER - Haberler | Spor
Son dakika haberleri... AFJET Afyonspor'da 7 pozitif vaka tespit edildi

Son dakika haberi... AFJET Afyonspor'da yarın oynanacak Hekimoğlu Trabzon maçı öncesi yapılan koronavirüs testinde 5 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandı.

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AFJET Afyonspor'da yarın oynanacak Hekimoğlu Trabzon maçı öncesi yapılan koronavirüs testinde 5 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandı.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor, ligin 34'üncü haftasında yarın saat 13.00'te Zafer Stadyumu'nda Hekimoğlu Trabzon'u konuk edecek. Maç öncesinde rutin yapılan testlerde 5 futbolcu ve 2 personelde pozitif vakaya rastlandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımıza rutin olarak uygulanan Covid-19 testleri sonuçlanmış, 5 futbolcumuz ve 2 personelimizin test sonuçları pozitif çıkmıştır. Gerekli tüm tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır"  denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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