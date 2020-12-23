Son dakika haberleri: Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Reşit silahlı saldırıda öldü
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Son dakika haberleri: Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Reşit silahlı saldırıda öldü

23.12.2020 12:37 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:41
Son dakika haberleri: Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Reşit silahlı saldırıda öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Yosuf Reşit, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Yosuf Reşit, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, basına yaptığı açıklamada, Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfı Başkanı Yosuf Reşit'in Kabil'in Teneykot bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda Reşit'in yaşamını yitirdiğini, şoförünün de yaralandığını ifade eden Faramarz, saldırganların kaçtığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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