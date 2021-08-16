Son dakika haberleri! Afganistan'ın BM Büyükelçisi'nden Güvenlik Konseyi'ne ülkesinin "sivil savaşa" sürüklenmesini önlemesi çağrısı
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Son dakika haberleri! Afganistan'ın BM Büyükelçisi'nden Güvenlik Konseyi'ne ülkesinin "sivil savaşa" sürüklenmesini önlemesi çağrısı

Son dakika haberleri! Afganistan'ın BM Büyükelçisi'nden Güvenlik Konseyi'ne ülkesinin 'sivil savaşa' sürüklenmesini önlemesi çağrısı
Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre BİRLEŞMİŞ Afganistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai, BM Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine engel olması çağrısı yaptı.

BİRLEŞMİŞ Afganistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ghulam Isaczai, BM Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine engel olması çağrısı yaptı.

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Afgan Büyükelçi Isaczai, "Bugün burada tehlikede ve son derece belirsiz bir gelecekle karşı karşıya olan milyonlarca Afgan adına konuşuyorum." dedi.

Kabil'deki durumun son derece endişe verici olduğunu söyleyen Isaczai, Kandahar'da ve diğer büyük kentlerde Taliban'ın askerleri "topluca infaz ettiği" ve sivilleri hedef aldığına dair "korkunç" görüntüler gördüklerini ifade etti.

Taliban'ın şimdiden tek tek evleri aramaya başladığını belirten Isaczai, BM Güvenlik Konseyi'ne, ülkesinin "iç savaşa" sürüklenmesine ve "dışlanmış bir devlet" haline gelmesine engel olması çağrısı yaptı.

Isaczai, "Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri, şiddetin derhal son bulması, insan hakları ve uluslararası insan hakları hukukuna saygı duyulması için ellerindeki tüm araçları kullanmalı." dedi.

Tahliyeler için "insani koridor" oluşturulmalı

Büyükelçi Isaczai, Taliban'ın misilleme ve saldırılarına maruz kalma riski bulunanların tahliyesi içinse acilen bir "insani koridor" oluşturulması ve komşu ülkelere sınırlarını açması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan 'güvenli' tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas Greenfield, Taliban ve diğer taraflara Afganistan'dan "güvenli" tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.
BM Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.
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