Son dakika haberleri | Afganistan hükümeti, cezaevlerindeki Taliban militanlarını serbest bırakmak istemiyor
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Son dakika haberleri | Afganistan hükümeti, cezaevlerindeki Taliban militanlarını serbest bırakmak istemiyor

20.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:35
Son dakika haberleri | Afganistan hükümeti, cezaevlerindeki Taliban militanlarını serbest bırakmak istemiyor

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Danışmanı Vahid Ömer, hükümetin, cezaevlerindeki Taliban üyelerinin serbest bırakılmasına karşı olduğunu söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Danışmanı Vahid Ömer, hükümetin, cezaevlerindeki Taliban üyelerinin serbest bırakılmasına karşı olduğunu söyledi.

Başkent Kabil'de katıldığı törende konuşan Ömer, hükümet tarafından serbest bırakılan 5 binden fazla Taliban militanının şiddetin artmasına neden olduğunu belirtti.

Daha fazla Taliban militanının serbest bırakılmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Ömer, "Cezaevlerindeki Taliban mahkumlarını serbest bırakmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Ömer, ABD ile Taliban arasında yapılan barış anlaşması gereği 5 binden fazla Taliban mahkumunun serbest bırakılmasının ardından halkın barış umudunun arttığını ancak şiddetin tırmanmasıyla hayal kırıklığına uğradığını kaydetti.

Ayrıca Ömer, "Eğer Taliban barış yolunda büyük adımlar atarsa, barış için anlaşma sağlarsa o zaman mahkumlar da serbest bırakılabilir, Taliban'ın önce verdiği sözleri yerine getirip getirmediği konusunda kendisini göstermesi lazım." diye konuştu.

Katar'ın başkenti Doha'da devam Afganlar arası müzakerelere değinen Ömer, görüşmelerin yavaş ilerlediğini, bunun da Taliban'ın hiçbir konuda açık görüşünün bulunmamasından kaynaklandığını söyledi.

ABD'nin Taliban ile 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasına varmasının ardından cezaevlerindeki 5 binden fazla Taliban üyesi serbest bırakılmış ve Eylül 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Afganlar arası müzakereler başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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