Son dakika haberleri | Afganistan hükümeti ateşkes talebini yineledi
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Son dakika haberleri | Afganistan hükümeti ateşkes talebini yineledi

18.01.2021 12:35 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:35
Son dakika haberleri | Afganistan hükümeti ateşkes talebini yineledi

Son dakika gündem haberi: Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ülkede devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile devam eden müzakerelerde ateşkesin sağlanmasını istediklerini söyledi.

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ülkede devam eden savaşı sonlandırmak amacıyla Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile devam eden müzakerelerde ateşkesin sağlanmasını istediklerini söyledi.

Abdullah, başkent Kabil'de katıldığı törende yaptığı konuşmada, Afganistan müzakere heyetinin Doha'da tam yetkiyle Taliban ile görüşmeleri sürdürdüğünü belirtti.

Afganistan müzakere heyetinin önceliğinin ateşkesin sağlanması olduğunu ifade eden Abdullah, "Doha'da devam eden Afganlar arası müzakerelerde şiddetin durması ve ateşkes yapılmasını istiyoruz." dedi.

Abdullah, Afganistan'da barışın sağlaması için bölgesel ve uluslararası fikir birliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Diğer yandan ikinci aşama müzakerelerine 14 Aralık'ta tarafların onayıyla ara verilmesinin ardından 6 Ocak'ta tekrar başlanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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