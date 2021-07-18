Son dakika haberleri: Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Afgan büyükelçinin kaçırılan kızı hakkında açıklama yaptı
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Son dakika haberleri: Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Afgan büyükelçinin kaçırılan kızı hakkında açıklama yaptı

Son dakika haberleri: Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Afgan büyükelçinin kaçırılan kızı hakkında açıklama yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Son dakika dünya haberi... Afganistan Dışişleri Bakanlığı dün yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Najip Alikhil'in kızının kaçırılma işkence edilme olayıyla ilgili Pakistan hükümetine acil çağrıda bulundu.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı dün yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisi Najip Alikhil'in kızının kaçırılma işkence edilme olayıyla ilgili Pakistan hükümetine acil çağrıda bulundu. Afgan Dışişleri, Pakistan'dan Afgan Büyükelçiliği ve Konsolosluklarının güvenliğinin ve diplomat ile ailelerinin dokunulmazlığının sağlanmasını istedi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, 16 Temmuz günü Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisinin kızı Silsila Alikhil'in evine giderken birkaç saatliğine kaçırılarak işkence edilmesinden dolayı derin üzüntü duyduklarını ifade etti. Daha sonra serbest bırakılan Alikhil'in hastanede tedavi altına alındığı belirtilerek, Pakistan hükümeti, elçilik ve konsolosluk ailelerinin güvenliğinin acil sağlanması için göreve davet edildi.

Kaçırılma olayına karışanların en kısa zamanda bulunması ve adalet önüne çıkarılması istenerek Dışişleri Bakanlığının soruşturmayı takip ettiği vurgulandı. Açıklamada, uluslararası anlaşmalar gereği diplomatların ve ailelerinin dokunulmazlığının acilen sağlanması istendi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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