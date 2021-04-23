Son dakika haberleri | Afganistan Dışişleri Bakanı Atmar, Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısında konuştu Açıklaması

Son dakika haberleri: Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, "Afganistan, barış sürecine kendini adamış durumda.

Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, "Afganistan, barış sürecine kendini adamış durumda. Tüm paydaşları içeren bir toplantı yapma arzumuz bakidir." dedi.

Atmar, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısına otel odasından görüntülü bağlanarak konuşma yaptı.

Toplantıya sağlık sorunları nedeniyle fiziksel olarak katılamadığını ifade eden Atmar, "Pakistan ve Türkiye ile hem iş birliği alanları hem de güvenliğin tesisi konusunda gerçekten de mükemmel bir istişare imkanı bulduk." diye konuştu.

Atmar, üçlü iş birliği mekanizmasının nasıl güçlendirilebileceğinin de masaya yatırıldığını belirterek Afganistan'daki barış sürecini değerlendirdi. Atmar, "Gerçekten de Türkiye'ye minnettarız. İstanbul'da Afganistan konferansına ev sahipliği yapmaya hazırdı. Afganistan, barış sürecine kendini adamış durumda. Tüm paydaşları içeren bir toplantı yapma arzumuz bakidir." ifadelerini kullandı.

Üç ülkenin Taliban'a, şiddetin durdurulması, ateşkes üzerinde hemfikir kalınması ve İstanbul'daki barış konferansına katılması için çağrı yapmak konusunda hemfikir olduğunu belirten Atmar, "Taliban'ın da sürece katılımı gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Atmar, şiddetin sürdürülmesinin, barış şartlarını ortadan kaldırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behlül Çetinkaya