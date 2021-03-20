Son dakika haberleri | Afganistan'da Tivere Kaymakamı Muhammed Rafik Alam bombalı saldırıda öldü
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Son dakika haberleri | Afganistan'da Tivere Kaymakamı Muhammed Rafik Alam bombalı saldırıda öldü

20.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:12
Son dakika haberleri | Afganistan'da Tivere Kaymakamı Muhammed Rafik Alam bombalı saldırıda öldü

Son dakika haber: Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin Tivere ilçesi Kaymakamı Muhammed Rafik Alam, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Gor vilayetinin Tivere ilçesi Kaymakamı Muhammed Rafik Alam, uğradığı bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Gor Valiliği Sözcüsü Aref Abir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tivere Kaymakamı Alam'ın içinde bulunduğu araca yönelik bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Abir, saldırıda Kaymakam Alam'ın yaşamını yitirdiğini, eşi ve 2 çocuğunun yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban, saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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