Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısında 9 korucu öldü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısında 9 korucu öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısında 9 korucu öldü
22.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:36

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.

Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hicri basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin ilçesinin Lala Guzer köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Olayda koruculardan 9'unun yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını belirten Hicri, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan aynı karakola iki gün önce de düzenlenen silahlı saldırıda 13 korucu ile 1 asker hayatını kaybetmişti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü 3. Sayfa
Hırsız ihbarı üzerine harekete geçen özel harekat polisleri, kapıyı kırınca şaşkına döndü
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz Ekonomi
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı Magazin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor Ekonomi
Malatyalı girişimci, üretim tesisine çevirdiği evde ilaç sanayisi için akrep yetiştiriyor
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Ekonomi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Beykoz'daki kamp alanında erkek cesedi bulundu
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Beyaz Saray'da Kennedy'den sonra bir ilk! 57 yıl sonra Trump'ın kardeşi için cenaze töreni düzenlendi
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Canlı yayında şaşkına çeviren soru: Kocam Fahriye Evcen'e aşık, günaha girer mi?
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Türkiye'nin ekonomisi hakkında konuştu: Çok üzülüyorum
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
Alkollü TIR şoförü önce çarptı, sonra kaçmaya çalıştı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Trafikte dehşet anları kamerada! 'Polisim' diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Trafikte dehşet anları kamerada! "Polisim" diyerek önünü kesti, 5 yerinden bıçakladı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
3 Büyükler'in gündemine gelen eski Milan'lı Pato, serbest kaldı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Rusya'da apartmanda doğal gaz patlaması: 3 ölü, 4 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak
İngiliz profesörden korkutan iddia: Korona sonrası bebekler küçük doğacak
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
4 ay önce oğlu vefat eden Ebru Şallı'dan yürek yakan paylaşım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Hulusi Akar Muharrem İnce Angela Merkel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Selami Şahin Demet Akalın Bergüzar Korel Engin Altan Düzyatan
Spor Caner Erkin Metin Oktay Eddie Newton Ahmet Ağaoğlu Mecnun Otyakmaz
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısında 9 korucu öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 12:48:49. #1.15#
title