Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban saldırısında 9 korucu öldü Gelen son dakika haberlerine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca Bahaddin ilçesindeki korucu karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 9 korucu hayatını kaybetti.

Tahar Valiliği Sözcüsü Cevad Hicri basına yaptığı açıklamada, militanların, Hoca Bahaddin ilçesinin Lala Guzer köyündeki korucu karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Olayda koruculardan 9'unun yaşamını yitirdiğini, 2'sinin yaralandığını belirten Hicri, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan aynı karakola iki gün önce de düzenlenen silahlı saldırıda 13 korucu ile 1 asker hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA