Son dakika haberleri | Afganistan'da Taliban saldırısında 7 güvenlik görevlisi öldü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Kunduz vilayetindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 7 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kunduz İl Şura Başkanı Muhammed Yosuf Ayyubi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Kunduz'un İmam Sahib ilçesinin Ortabuz köyündeki polis karakoluna silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 7 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 12 güvenlik görevlisinin de yaralandığını ifade eden Ayyubi, saldırının ardından çıkan çatışmada militanların da kayıp verdiğini belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat