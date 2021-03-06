Son dakika haberleri! Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü
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Son dakika haberleri! Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü

06.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:16
Son dakika haberleri! Afganistan'da Taliban saldırısında 7 asker öldü

Son dakika haberi... Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesindeki askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda 7 asker hayatını kaybetti.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı, militanların, Çemtal ilçesinin Lab Nehir bölgesindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği, 4'ünün yaralandığı ifade edilen açıklamada, olayın ardından çıkan çatışmada 5 militanın öldürüldüğü, 6 militanın yaralandığı bildirildi.

Açıklamada saldırının geri püskürtüldüğü, karakolun kontrolünün güvenlik güçlerinde olduğu kaydedildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Afganistan'da devam eden şiddeti sonlandırmak amacıyla Taliban ve Afgan heyetleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelerin ikinci aşaması devam ediyor.

Afganistan hükümeti, gündemin ilk sırasına şiddetin sona erdirilmesi ve ateşkesi koyarken kendisinin de temsil edileceği bir geçiş yönetimi oluşturulmasına öncelik verilmesini isteyen Taliban, ateşkes konusunda isteksiz davrandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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