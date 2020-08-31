Son dakika haberleri... Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü
Gelen son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Kişindeh ilçesinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
31.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 31.08.2020 20:08
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Kişindeh ilçesinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Kişindeh ilçe merkezindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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Kaynak: AA