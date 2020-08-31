Son dakika haberleri... Afganistan'da Taliban saldırısında 4 güvenlik görevlisi öldü Gelen son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Kişindeh ilçesinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Kişindeh ilçesinde askeri karakola düzenlediği silahlı saldırıda, 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların Kişindeh ilçe merkezindeki askeri karakola silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA