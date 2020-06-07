Son dakika haberleri! Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis öldü
Son dakika gelişmesine göre Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'in Gldere ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
07.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:05
Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'in Gldere ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, Güldere ilçesinin Daşti Nasıri bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Aryen, 4 polisin de yaralandığını söyledi.
Aryen, saldırının ardından yaşanan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA