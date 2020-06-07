Son dakika haberleri! Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis öldü
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Son dakika haberleri! Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis öldü

Son dakika gelişmesine göre Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'in Gldere ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Afganistan'da Taliban saldırısında 3 polis öldü
07.06.2020 10:05 | Son Güncelleme: 07.06.2020 10:05

Taliban militanlarının Afganistan'ın başkenti Kabil'in Gldere ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, militanların, Güldere ilçesinin Daşti Nasıri bölgesindeki polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırıda 3 polisin yaşamını yitirdiğini aktaran Aryen, 4 polisin de yaralandığını söyledi.

Aryen, saldırının ardından yaşanan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiğini kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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