Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban saldırılarında 2 polis öldü
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Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban saldırılarında 2 polis öldü

27.09.2020 11:43 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:46
Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban saldırılarında 2 polis öldü

Gelen son dakika haberine göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Pain ve Firuz Nahçir ilçelerindeki polis karakollarına düzenlediği silahlı saldırılarda 2 polis hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Pain ve Firuz Nahçir ilçelerindeki polis karakollarına düzenlediği silahlı saldırılarda 2 polis hayatını kaybetti.

Samangan Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdul Munir Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Dere-i Suf Pain ve Firuz Nahçir ilçelerindeki polis karakollarına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 2 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, saldırının ardından havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarda 14 militanın öldürüldüğünü, 12'sinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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