Son dakika haberleri | Afganistan'da Taliban polis aracına saldırdı: 8 ölü
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Son dakika haberleri | Afganistan'da Taliban polis aracına saldırdı: 8 ölü

Son dakika haberleri | Afganistan'da Taliban polis aracına saldırdı: 8 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinde polis aracına düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Logar vilayetinde polis aracına düzenlediği silahlı saldırıda 8 polis hayatını kaybetti.

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Gül Haydar Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, militanların, Logar'ın Muhammed Aga ilçesindeki bakır madeninin güvenliğini sağlayan polis aracına silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Ahmadi, saldırıda madenin güvenliğini sağlayan 8 polisin yaşamını yitirdiğini, 3'ünün yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Militanlar daha önce de aynı madende çalışan güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenlemişti.

Bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan da istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, dün ülke genelinde son 10 günde 63 sivilin Taliban tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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