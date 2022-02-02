Son dakika haberleri! Afganistan'da Taliban mensuplarının silahlı olarak eğlence parklarına girmesi yasaklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Afganistan'da Taliban mensuplarının silahlı olarak eğlence parklarına girmesi yasaklandı

AA, Bilal Güler - Güncel
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Son dakika haberleri! Afganistan'da Taliban mensuplarının silahlı olarak eğlence parklarına girmesi yasaklandı

Son dakika haberler: Afganistan'da Taliban mensuplarının görev başındayken lunaparklar gibi eğlence mekanlarına girmesi yasaklandı.

Afganistan'da Taliban mensuplarının görev başındayken lunaparklar gibi eğlence mekanlarına girmesi yasaklandı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter mesajında, Taliban mensuplarının lunaparklar gibi eğlence mekanlarına silahla, askeri üniformayla ve araçla girmesinin yasaklandığını duyurdu.

Ayrıca Taliban mensuplarının eğlence parklarında tüm kural ve düzene uymakla yükümlü olduğu belirtildi.

AA / Bilal Güler - Güncel

Afganistan, Taliban, Güncel, Haber

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