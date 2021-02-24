Son dakika haberleri... Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Kapisa Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Şayık Şuriş, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Kapisa'nın Nicrab ilçesinin Dere-i Afganiye köyünde Taliban'a yönelik operasyon düzenledikleri sırasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 4 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini, 7'sinin yaralandığını ifade eden Şuriş, ayrıca 10 militanının öldürüldüğünü, 15 militanın da yaralandığını belirtti.

Şuriş, bölgede operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat