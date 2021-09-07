Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban, "geçici hükümet"ini açıkladı (1)
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Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban, "geçici hükümet"ini açıkladı (1)

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Basın toplantısına katılan gazeteciler Taliban yetkilileri Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in basın toplantısı KABİL - Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında geçici hükümetin kurulduğunu açıkladı.

Basın toplantısına katılan gazeteciler

Taliban yetkilileri

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in basın toplantısı KABİL - Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında geçici hükümetin kurulduğunu açıkladı.

Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban, 'geçici hükümet'ini açıkladı (1)
Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban, 'geçici hükümet'ini açıkladı (1)
Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban, 'geçici hükümet'ini açıkladı (1)
Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban, 'geçici hükümet'ini açıkladı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Son dakika: Afganistan'da Taliban, 'geçici hükümetini' açıkladı
Son dakika: Afganistan'da Taliban, "geçici hükümetini" açıkladı
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Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban, "geçici hükümet"ini açıkladı (1) - Haberler
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