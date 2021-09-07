Son dakika haberleri: Afganistan'da Taliban, "geçici hükümet"ini açıkladı (1)
Son dakika haberler... Basın toplantısına katılan gazeteciler Taliban yetkilileri Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in basın toplantısı KABİL - Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında geçici hükümetin kurulduğunu açıkladı.
Basın toplantısına katılan gazeteciler
Taliban yetkilileri
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid'in basın toplantısı KABİL - Afganistan'da Taliban, dün ülkede kontrolü tamamen ele geçirdiğini duyurmasının ardından Molla Muhammed Hasan başkanlığında geçici hükümetin kurulduğunu açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat