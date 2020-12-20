Son dakika haberleri: Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil öldürüldü
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Son dakika haberleri: Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil öldürüldü

20.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 20.12.2020 16:14
Son dakika haberleri: Afganistan'da son 3 ayda 500 sivil öldürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Afganistan'da son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 500 sivilin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da son 3 ayda Taliban tarafından düzenlenen saldırılarda 500 sivilin öldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, son 3 ayda ülke genelinde çeşitli saldırılar düzenlediğini söyledi.

Saldırılarda 500 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 1050'den fazla sivilin de yaralandığını belirtti.

Aryen, sivilleri öldürmenin savaş suçu olduğunu kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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