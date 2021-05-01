Son dakika haberleri: Afganistan'da petrol istasyonunda yangında en az 10 kişi yaralandı
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Son dakika haberleri: Afganistan'da petrol istasyonunda yangında en az 10 kişi yaralandı

Son dakika haberleri: Afganistan'da petrol istasyonunda yangında en az 10 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Afganistan'ın Kabil eyaletindeki bir petrol istasyonunda çıkan yangın nedeniyle en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın Kabil eyaletindeki bir petrol istasyonunda çıkan yangın nedeniyle en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Kabil'in kuzeyindeki Shakardara bölgesinde bulunan bir petrol istasyonunda yangın çıktığını belirtti.

Aryen, nedeni henüz belirlenemeyen yangının petrol istasyonunda başlayıp yakıt tankerlerine sıçradığını, en az 10 kişinin yaralandığını aktardı.

İtfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı

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