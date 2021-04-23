Son dakika haberleri! Afganistan'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü
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Son dakika haberleri! Afganistan'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü

Son dakika haberleri! Afganistan'da meydana gelen trafik kazasında 14 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Afganistan'ın Zabul vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Zabul vilayetinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti.

Zabul Valiliği sözcüsü Gül İslam Siyal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şehri Safa bölgesinde bir yolcu minibüsünün karşıdan gelen tırla çarpıştığını söyledi.

Kazada 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12 kişinin yaralandığını ifade eden Siyal, kazanın sürücülerin dikkatsizliği yüzünden yaşandığını belirtti.

Siyal, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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