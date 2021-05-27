Son dakika haberleri | Afganistan'da kaymakam aracına bombalı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Afganistan'da kaymakam aracına bombalı saldırı

Son dakika haberleri | Afganistan'da kaymakam aracına bombalı saldırı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde aracına bombalı saldırı düzenlenen kaymakam yaralandı.

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde aracına bombalı saldırı düzenlenen kaymakam yaralandı.

Nangarhar Valiliği, Nangarhar'ın Kama ilçe Kaymakamı Şerifullah Fazli'nin makam aracına yerleştirilen bombanın, Behsud ilçesinde patlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, saldırıda Kaymakam Fazli, bir koruması ve bir de sivilin yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Öte yandan, Afganistan hükümetine göre son zamanlarda ülke genelinde şiddet olayları arttı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Deniz Çakır Ebru Gündeş Bülent Ersoy
Spor Arda Turan Fatih Terim Şenol Güneş Ali Palabıyık Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Afganistan'da kaymakam aracına bombalı saldırı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 12:59:39. #1.13#

title