Son dakika haberleri: Afganistan'da ilçe emniyet müdürü bombalı saldırıda öldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda ilçe emniyet müdürü hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazada, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Deh Yak ilçe Emniyet Müdürü Abdul Rahman Fatih'in ilçe merkezi yakınında bombalı saldırıya uğradığını söyledi.

Cumazada, saldırıda Emniyet Müdür Fatih'in yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan suikast girişimlerinin hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, devlet memurları ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutarken Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını iddia ediyor.

Diğer yandan Afganistan'da devam eden şiddet olaylarını sonlandırmak amacıyla Afganistan ile Taliban heyeti Katar'ın başkenti Doha'da müzakerelerin ikinci aşamasını görüşüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat