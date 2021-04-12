Son dakika haberleri | Afganistan'da içinde doktorların bulunduğu askeri araca silahlı saldırı: 2 ölü
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Son dakika haberleri | Afganistan'da içinde doktorların bulunduğu askeri araca silahlı saldırı: 2 ölü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Afganistan'da içinde doktorların bulunduğu askeri araca silahlı saldırı: 2 ölü

Son dakika haber: Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif şehrinde, içinde doktorların bulunduğu askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif şehrinde, içinde doktorların bulunduğu askeri araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Adılşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 209. Şahin Kolordu Komutanlığında görevli doktorları taşıyan askeri aracın, Mezar-ı Şerif'in Ferdevsi bölgesinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını söyledi.

Saldırıda kolordudaki hastanenin başhekimi Salih Muhammed Samim ile araç sürücüsünün yaşamını yitirdiğini ifade eden Adil, saldırganların kaçtığını belirtti.

Öte yandan 209. Şahin Kolordu Komutanlığı ise saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülke genelinde son zamanlarda artmaya başlayan silahlı saldırıların hedefinde gazeteciler, aktivistler, din alimleri, kamu görevlileri ve güvenlik güçleri bulunuyor.

Afganistan hükümeti, bu saldırılardan Taliban'ı sorumlu tutuyor. Taliban ise saldırılarla bağlantısının olmadığını savunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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