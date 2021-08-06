Son dakika haberleri: Afganistan'da Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi Başkanına suikast

Son dakika haberi: Afganistan'da Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi Başkanı Dawa khan Menapal, başkent Kabil'de Taliban militanları tarafından gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan'da Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi Başkanı Dawa khan Menapal, başkent Kabil'de Taliban militanları tarafından gerçekleştirilen suikast sonucu hayatını kaybetti.

Afganistan Hükümet Medya ve Bilgi Merkezi (GMIC) Başkanı Dawa khan Menapal, başkent Kabil'de Taliban militanlarının saldırısına uğradı. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mirwais Stanekzai yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki vahşi teröristler bir korkakça eylem daha gerçekleştirerek düşman propagandasına direnen Dawa Khan Menapal'ı cuma namazı sırasında öldürdü" ifadesini kullandı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid de, Taliban militanlarının Dawa Khan Menapal'ı öldürdüğünü, Menapal'ın "yaptıklarının cezasını çektiğini" belirtti.

ABD çekiliyor, Taliban saldırılarını arttırıyor

Afganistan'daki güvenlik durumu, ABD birliklerinin ülkeden geri çekilme sürecinin başlamasının ardından Taliban'ın hakimiyet alanını genişletmesiyle giderek kötüleşti. Şu anda hiçbir vilayet merkezinin kontrolünü ele geçiremeyen Taliban militanları, bazı vilayetlerin merkezlerine saldırılarını arttırdı. Geçtiğimiz 3 Ağustos'ta Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi'nin başkent Kabil'deki konutunun önünde bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirilmişti. Bakan Mohammadi'nin hedef alındığı saldırıda 8 sivil hayatını kaybederken, 4 Ağustos'ta Taliban saldırıyı üstlenmişti. Taliban, üst düzey hükümet yetkililerine karşı daha fazla saldırı planladıklarını belirtmişti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı