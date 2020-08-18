Son dakika haberleri... Afganistan'da eve isabet eden roket mermisi sonucu 5 sivil öldü Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın Gazne vilayetinde Taliban tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet etmesi nedeniyle 2'si çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Taliban tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet etmesi nedeniyle 2'si çocuk 5 sivil hayatını kaybetti.

Gazne Valiliği Sözcüsü Vahidullah Cumazadah, basına yaptığı açıklamada, Ender ilçesine bağlı Sere köyünde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını söyledi.

Çatışma sırasında Taliban tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini ifade eden Cumazadah, saldırıda 2'si çocuk 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 sivilin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Sabah saatlerinde başkent Kabil'de düzenlenen roketli saldırılarda 10 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA