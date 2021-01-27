Son dakika haberleri... Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 sivil öldü
27.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:52
Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.
Uruzgan Valiliği Sözcüsü Ahmad Şah Sahil, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezinde motosiklete yerleştirilen bombaların patlatıldığını söyledi.
Sahil, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 polis ile 7 sivilin yaralandığını belirtti.
Saldırıları üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat