Son dakika haberleri... Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 sivil öldü
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Son dakika haberleri... Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 sivil öldü

27.01.2021 09:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 09:52
Son dakika haberleri... Afganistan'da bombalı saldırılarda 2 sivil öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Uruzgan vilayetinde peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti.

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Ahmad Şah Sahil, basına yaptığı açıklamada, Uruzgan'ın merkezinde motosiklete yerleştirilen bombaların patlatıldığını söyledi.

Sahil, saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 3 polis ile 7 sivilin yaralandığını belirtti.

Saldırıları üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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