Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü
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Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü

25.12.2020 17:53 | Son Güncelleme: 25.12.2020 17:56
Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü

Son dakika haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü.

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda bir tugay komutanı ve güvenlik görevlisi öldü.

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığından yapılan açıklamada, Belh'in Çarbulak ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, 209. Şahin Kolordu Komutanlığı Altıncı Tabur, İkinci Tugay Komutanı Muhammed Kasım Paikar'ın aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığı bildirildi.

Saldırıda Paikar ile bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 2 güvenlik görevlisinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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