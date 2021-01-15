Son dakika haberleri | Afganistan'da bombalı saldırıda bir kişi öldü
15.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 16:01
Son dakika haberlerine göre Afganistan'ın Gazne vilayetindeki askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Gazne vilayetindeki askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazade, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Naney bölgesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.
Cumazade, saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 7 güvenlik görevlisinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat