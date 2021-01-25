Son dakika haberleri... Afganistan'da bombalı saldırıda 6 kişi yaralandı
25.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:26
Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivilin yaralandığı bildirildi.
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 sivilin yaralandığı bildirildi.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Bahir Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, Kandahar'ın Mayvand ilçesine bağlı Mirahur bölgesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan otobüsün bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Ahmadi, saldırıda 6 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat