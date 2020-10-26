Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü
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Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

26.10.2020 15:49 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:52
Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda 5 sivil öldü

Gelen son dakika haberine göre Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Maydan Vardak vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti.

Maydan Vardak Valiliği Sözcüsü Muhibbullah Şerifzey, basına yaptığı açıklamada, Maydan Vardak'ın Celriz ve Çek ilçelerinde yol kenarına yerleştirilen iki bombanın sivilleri taşıyan araçların bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Şerifzey, saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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