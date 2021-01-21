Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü
21.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:20
Son dakika haberleri... Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Badgis İl Şura Vekili Han Can Zafar, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Mukur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Zafar, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat