Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü
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Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü

21.01.2021 12:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:20
Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırıda 2 polis öldü

Son dakika haberleri... Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Badgis İl Şura Vekili Han Can Zafar, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Mukur ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Zafar, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 1 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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