Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
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Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü

21.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:40
Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Abdi Bay bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçleri bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Rahimi, saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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