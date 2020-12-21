Son dakika haberleri: Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
21.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:40
Edinilen son dakika gelişmesine göre Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Pervan Emniyet Amiri Abdul Vasi Rahimi, basına yaptığı açıklamada, Pervan'ın Abdi Bay bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçleri bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Rahimi, saldırıda 5 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat