Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıda 3 Afgan güvenlik gücünün hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıda 3 Afgan güvenlik gücünün hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Paghman bölgesindeki Panja Chenar'da bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz yaptığı açıklamada, Paghman semtinde meydana gelen bombalı saldırıdaki can kayıplarını doğrularken, can kaybının artabileceğini ifade etti.

Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, patlamada 45 Afgan güvenlik gücü mensubunun öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ SALDIRI

Paghman bölgesinde bulunan Qargha'da da yerel saatle 08.00 sularında bombalı saldırı düzenlenmiş, patlamada 1 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetmiş, 3 Afgan güvenlik gücü yaralanmıştı.

-İHA-

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı