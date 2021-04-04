Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıda 3 Afgan güvenlik gücünün hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen çifte bombalı saldırıda 3 Afgan güvenlik gücünün hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Paghman bölgesindeki Panja Chenar'da bölgesinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kabil Polis Sözcüsü Ferdaws Faramarz yaptığı açıklamada, Paghman semtinde meydana gelen bombalı saldırıdaki can kayıplarını doğrularken, can kaybının artabileceğini ifade etti.

Taliban tarafından yapılan açıklamada ise, patlamada 45 Afgan güvenlik gücü mensubunun öldüğü veya yaralandığı iddia edildi.

AYNI BÖLGEDE İKİNCİ SALDIRI

Paghman bölgesinde bulunan Qargha'da da yerel saatle 08.00 sularında bombalı saldırı düzenlenmiş, patlamada 1 Afgan güvenlik gücü hayatını kaybetmiş, 3 Afgan güvenlik gücü yaralanmıştı.

-İHA-

/

Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Armağan Çağlayan İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Cenk Tosun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Afganistan'da bombalı saldırı: 3 ölü, 12 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 22:50:23. #1.15#
title