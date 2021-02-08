Son dakika haberleri! Afganistan'da bombalı saldırı: 1 ölü
08.02.2021 12:33 | Son Güncelleme: 08.02.2021 12:37
Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Pervan vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti.
Pervan güvenlik yetkilileri, bir araca yerleştirilen bombanın, Pervan Üniversitesi yakınında patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat