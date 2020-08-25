Son dakika haberleri | Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
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Son dakika haberleri | Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü

Son dakika gündem haberi... Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri | Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 3 ölü
25.08.2020 12:03 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:03

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda üç kişi hayatını kaybetti.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Belh ilçe merkezini hedef aldığı bildirildi.

Saldırıda ikisi sivil üç kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 41 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırının şiddetiyle çevredeki binaların hasar gördüğü, ölü sayısının artmasından endişe edildiği aktarıldı.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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Kaynak: AA

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