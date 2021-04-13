Son dakika haberleri | Afganistan'da bomba yüklü araçla karakola düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü
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Son dakika haberleri | Afganistan'da bomba yüklü araçla karakola düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Afganistan'da bomba yüklü araçla karakola düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Son dakika gündem haberi: Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Farah İl Şura Başkanı Dadullah Kani, basına yaptığı açıklamada, saldırganın bomba yüklü araçla Farah merkezindeki polis karakolunu hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, çoğu sivil 22 kişinin yaralandığını ifade eden Kani, yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün gece saatlerinde ve bu sabah Taliban militanlarının Belh ve Baglan vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği silahlı saldırılarda, 9 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için barış çabaları sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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