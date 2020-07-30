Son dakika haberleri! Afganistan'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 sivil öldü
Son dakika güncel haberi: Afganistan'ın Logar vilayetinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
30.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:42
Afganistan'ın Logar vilayetinde akşam saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla Logar'ın merkezi Pul-i Alem şehrinde akşam saatlerinde Kurban Bayramı için alışverişe çıkan sivilleri hedef aldığını söyledi.
Saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Aryen, 30 sivilin ise yaralandığını ifade etti.
Aryen, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Taliban ise saldırıyla hiçbir bağlantılarının bulunmadığını açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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Kaynak: AA