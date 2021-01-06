Son dakika haberleri: Afganistan'da 6 Taliban üyesi öldürüldü
06.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:56
Son dakika gündem haberine göre Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen operasyonda 6 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.
Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetinde düzenlenen operasyonda 6 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.
Baglan Emniyet Müdürü Muhammed Veyis Samimi, basına yaptığı açıklamada, Baglan-Samangan ana yolunda militanlara yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.
Samimi, operasyon sonucu 6 militanın öldürüldüğünü, 4 militanın da yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat