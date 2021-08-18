Son dakika haberleri | Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu duyuruldu
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Son dakika haberleri | Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu duyuruldu

Son dakika haberleri | Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesinin BAE'de olduğu duyuruldu
Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu doğruladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu doğruladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'a hakim olmasından sonra ülkesini terk eden Gani'ye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, BAE'nin Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ve ailesini insani gerekçelerle kabul ettiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdiris Okuduci

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