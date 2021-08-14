Son dakika haberleri... Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle...
Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor.
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: "Cumhurbaşkanı olarak vatanı savunmaya devam edeceğim. Uluslararası ortaklarımız ve siyasi liderlerle görüşmelerimiz sürüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat