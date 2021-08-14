Son dakika haberleri: Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi.

Gelen son dakika haberine göre Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi.