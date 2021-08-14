Son dakika haberleri: Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi.
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Son dakika haberleri: Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi.

Son dakika haberleri: Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi.
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi.

Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Şerene, Esed Abad ve Gerdiz ile 21'e yükseldi.
Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Şerene, Esed Abad ve Gerdiz ile 21'e yükseldi.
Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz...
Afgan hükümet güçlerinin, son 8 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, güneydeki Leşkergah, batıdaki Kale-i Nev ve Firuz...
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Son dakika haberleri: Afgan hükümet güçlerinin, son 9 günde Taliban'a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı Meymene ve Mezar-ı Şerif ile 23'e yükseldi. - Haberler
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